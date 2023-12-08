Суспільство

У Вінницькій області вдалося ліквідувати спалах гепатиту А

8 Грудня 2023 20:31
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хвороба

У Вінницькій області вдалося ліквідувати спалах гепатиту А, але поодинокі випадки хвороби медики продовжуватимуть виявляти ще кілька місяців.

Про це заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, повідомляє пресслужба МОЗ.

«Спалах завершується: кількість як госпіталізованих, так і нових випадків на Вінниччині зменшується, що підтверджує ефективність протиепідемічних заходів і відсутність постійного джерела інфікування», — сказав він.

Кузін додав, що через тривалий інкубаційний період — 14−28 днів — можливий безсимптомний перебіг захворювання щонайменше протягом одного-двох місяців. Він зазначив, що медики реєструватимуть поодинокі випадки захворювання на гепатит А.

«Наразі медики виявляють „вторинні“ випадки інфікування в сімейних вогнищах, тобто рідних і близьких пацієнтів, які не виявили бажання зробити щеплення проти гепатиту A під час безоплатної екстреної вакцинації кола контактних осіб», — сказав Кузін.

Загалом із 16 жовтня до 7 грудня в області було лабораторно підтверджено 333 випадки: 30 пацієнтів проходять лікування, 267 — виписані.


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