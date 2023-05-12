Суспільство

У Вільнюсі облили кетчупом Віктора Шендеровича, нападником виявився росіянин

12 Травня 2023 07:09
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росіяни

У Вільнюсі активісти спробували зірвати виступ письменника Віктора Шендеровича. Про це повідомляє телеграм-канал “Сота”.

Перед початком виступу кілька людей влаштували пікет і транслювали частину ефіру Шендеровича на радіо “Ехо Москви”, в якому письменник вимовляє фразу “наші хлопчики” стосовно російських військових. Письменник тоді казав, що цитував висловлювання іншої людини.

Активісти запропонували людям, які прийшли на виступ Шендеровича віддати гроші засновнику ПВК “Вагнер” Євгенію Пригожину.

У перерві виступу Шендерович вийшов до активістів, щоби поспілкуватися. У відповідь присутні стали перебивати його і в результаті облили кетчупом. “На жаль, ви так нічого і не зрозуміли”, – сказав Шендерович після того, що сталося.

“Як було сказано в Ібсена у п’єсі “Ворог народу”, “Ніколи не одягай нові штани, коли йдеш відстоювати істину”, – цитує письменника “Сота”.

Згодом з’ясувалося, що кетчуп на Шендеровича вилив російський політемігрант, представник руху “Мирний опір” Володимир Шипіцин.

Видання зазначає, що Шипіцин емігрував до Литви у травні 2022 року, будучи свідком у справі руху, в рамках якого зараз за “фейки про армію” судять активістку Ольгу Смирнову. На “Форумі вільної Росії” Шипіцин пропонував росіянам купувати для ЗСУ снаряди та підписувати їх іменами покупців для помсти путінському режиму.


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