У військовій частині на Хмельниччині діяв “кріт” ФСБ, який наводив російські ракети на стратегічні об’єкти

Служба безпеки затримала агента ФСБ у Хмельницькому. 37-річний мобілізований до місцевої військової частини на замовлення окупантів коригував ракетні удари по західному регіону України.

Про це повідомили в СБУ.

На посаді оператора безпілотних систем “кріт” використовував штатні БпЛА для відстежування потенційних цілей. “Під прицілом” ворога були пункти базування Сил оборони, а також електропідстанції та об’єкти Укрзалізниці.

Також агент встановив навпроти вузлової залізничної станції регіону приховану мінікамеру з функцією віддаленого доступу для ФСБ. У такий спосіб російські спецслужбісти сподівалися шпигувати за рухом військових ешелонів у напрямку фронту.

Як було встановлено після затримання зловмисника, окупанти дистанційно завербували чоловіка через заборонену соцмережу “Вконтакте”. Для комунікації з ФСБ зрадник використовував анонімний чат у популярному месенджері. Під час обшуків у затриманого вилучено мобільні телефони із доказами його контактів з російською спецслужбою.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.