Кримінал

У військовій частині на Хмельниччині діяв “кріт” ФСБ, який наводив російські ракети на стратегічні об’єкти
18 Лютого 2025 17:04
читать на русском →
На Хмельниччині затримали агента ФСБ / Фото: СБУ
На Хмельниччині затримали агента ФСБ / Фото: СБУ

Служба безпеки затримала агента ФСБ у Хмельницькому. 37-річний мобілізований до місцевої військової частини на замовлення окупантів коригував ракетні удари по західному регіону України.

Про це повідомили в СБУ.

На посаді оператора безпілотних систем “кріт” використовував штатні БпЛА для відстежування потенційних цілей. “Під прицілом” ворога були пункти базування Сил оборони, а також електропідстанції та об’єкти Укрзалізниці.

Також агент встановив навпроти вузлової залізничної станції регіону приховану мінікамеру з функцією віддаленого доступу для ФСБ. У такий спосіб російські спецслужбісти сподівалися шпигувати за рухом військових ешелонів у напрямку фронту.

Як було встановлено після затримання зловмисника, окупанти дистанційно завербували чоловіка через заборонену соцмережу “Вконтакте”. Для комунікації з ФСБ зрадник використовував анонімний чат у популярному месенджері. Під час обшуків у затриманого вилучено мобільні телефони із доказами його контактів з російською спецслужбою.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Затримання агента ФСБ / Фото: СБУ

Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
18 Лютого 2025 17:26

Зеленський заявив, що не піде на ультиматуми Росії та скасував візит до Саудівської Аравії
18 Лютого 2025 17:04

У військовій частині на Хмельниччині діяв “кріт” ФСБ, який наводив російські ракети на стратегічні об’єкти
18 Лютого 2025 16:06

У ДТП на Львівщині машину розірвало навпіл: двоє пасажирів загинули, водій втік
18 Лютого 2025 15:41

США та Росія пропонують триступеневий мирний план: подробиці
18 Лютого 2025 14:55

Reuters: США і Росія завершили перші переговори без України, Москва висунула нові вимоги
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Лана ЗЕРКАЛЬ

50% стали каменем спотикання у спілкуванні між Україною та США
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Победители и побежденные по-настоящему определятся через 10-20 лет
Юрій ЛУЦЕНКО

Вибори по-білоруськи?
Юрій САПРОНОВ

Сильний домовляється і вже домовився із сильним. Без нас
Лана ЗЕРКАЛЬ

Щоб “перевернути стіл”, ми маємо знайти своє місце в шоу Трампа
Сергій ПРИТУЛА

Система глобальної колективної безпеки, правосуддя та охорони здоровʼя тріщить та розвалюється
усі думки