Суспільство

У віці 100 років померла колишня зв’язкова УПА Ангелина Паламар
15 Січня 2025 20:10
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Ангелина Паламар / Фото: ГУР МО
Ангелина Паламар / Фото: ГУР МО

На 100-му році життя померла колишня зв’язкова Української повстанської армії Ангелина Паламар, на псевдо Орися.  

Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

“За ідею Української Держави Ангелина Омелянівна та її сімʼя зазнали від росії багато лиха і болю. Нелюди-чекісти вбили батька і брата Ангелини прямо на подвірʼї їхнього будинку. Тоді вона   пʼятнадцятирічною приєдналась до УПА — стала звʼязковою на псевдо “Орися”, – розповів Буданов.

Через два роки внаслідок зради однієї з селянок росіяни схопили розвідницю і вона півтора десятки років перебувала у радянських таборах.

“Вистояла, зберегла у серці віру в Україну і любов до неї, побачила відновлення незалежності держави, за яку боролась, виховала дітей і онуків”, – додав Буданов.


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