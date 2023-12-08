У Верховній Раді проголосували за збільшення штату НАБУ

Верховна Рада збільшила чисельність Національного антикорупційного бюро України з 700 до 1 тисячі осіб.

Про це повідомили народні депутати Ірина Геращенко та Ярослав Железняк у Telegram

Парламент прийняв у цілому законопроєкт щодо посилення інституційної спроможності Національного антикорупційного бюро України #10203-1.

За проголосували 332 депутати.

НАБУ збільшить свою чисельність протягом 3 років, по 100 детективів щороку. Документ передбачає поетапне проведення конкурсу на заміщення додаткових вакантних посад: у 2024 році – на 100 посад; у 2025 році – на 100 посад; у 2026 році – на 100 посад.

Таким чином збільшується гранична чисельність центрального та територіальних управлінь НАБУ на 300 осіб (з 700 до 1000).

У тому числі збільшується кількість начальницького складу з 500 до 750 осіб.