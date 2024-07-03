У Вербицького виявило майже 29 млн грн незаконних статків

В колишнього заступника генпрокурора України Дмитра Вербицького є необґрунтовані статки на майже 29 млн грн.
Про це повідомляє НАЗК.
НАЗК виявило в експосадовця такі необґрунтовані активи:
- автомобіль LEXUS ES 300H вартістю понад 960 тисяч грн;
- автомобіль LEXUS NX 300H — понад 480 тисяч грн;
- автомобіль PORSCHE MACAN T — 3,5 млн грн;
- будинок та земельна ділянка в Києві — 16,3 млн грн;
- будинок та земельна ділянка в Одесі — 10 млн грн;
- квартира та земельна ділянка в Анталії (Туреччина) — 3,9 млн грн.
Крім того, НАЗК не змогло встановити законні джерела походження понад 2 млн грн готівки у Вербицького, а також криптовалюти Tether (USDT).
Матеріали щодо Вербицького передали в Національне антикорупційне бюро. Ці дані долучать до матеріалів кримінального провадження та проведення досудового розслідування.
У травні проєкт журналістських розслідувань “Радіо Свобода” — “Схеми” — виявили, що заступник генпрокурора Дмитро Вербицький живе в будинку в елітному київському котеджному містечку “Коник”, який його племінник купив за довіреністю від одеського бізнесмена за понад 2 млн грн. Відповідно до ринкових цін, це у 6 разів менше за реальну вартість будинку.