Кримінал

У Вербицького виявило майже 29 млн грн незаконних статків
3 Липня 2024 17:38
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корупція, назк
Колишній заступник генпрокурора Дмитро Вербицький / Фото: Офіс генпрокурора

В колишнього заступника генпрокурора України Дмитра Вербицького є необґрунтовані статки на майже 29 млн грн.

Про це повідомляє НАЗК.

НАЗК виявило в експосадовця такі необґрунтовані активи:

  • автомобіль LEXUS ES 300H вартістю понад 960 тисяч грн;
  • автомобіль LEXUS NX 300H — понад 480 тисяч грн;
  • автомобіль PORSCHE MACAN T — 3,5 млн грн;
  • будинок та земельна ділянка в Києві — 16,3 млн грн;
  • будинок та земельна ділянка в Одесі — 10 млн грн;
  • квартира та земельна ділянка в Анталії (Туреччина) — 3,9 млн грн.

Крім того, НАЗК не змогло встановити законні джерела походження понад 2 млн грн готівки у Вербицького, а також криптовалюти Tether (USDT).

Матеріали щодо Вербицького передали в Національне антикорупційне бюро. Ці дані долучать до матеріалів кримінального провадження та проведення досудового розслідування.

У травні проєкт журналістських розслідувань “Радіо Свобода” — “Схеми” — виявили, що заступник генпрокурора Дмитро Вербицький живе в будинку в елітному київському котеджному містечку “Коник”, який його племінник купив за довіреністю від одеського бізнесмена за понад 2 млн грн. Відповідно до ринкових цін, це у 6 разів менше за реальну вартість будинку.


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