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У Вашингтоні вважають, що українські захисники можуть втратити Бахмут

21 Січня 2023 18:48
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сша, бахмут

У Вашингтоні вважають, що Україна витратила значні ресурси на оборону міста Бахмут, але є висока ймовірність того, що росіяни врешті-решт витіснять українців з цього міста.

У США вважають, що якщо це все ж станеться, то не призведе до жодних стратегічних змін на полі бою, повідомляє Reuters.

“Одне з міркувань для українців, полягає в тому, наскільки вони продовжують захищати Бахмут у той час, коли вони готуються до наступу, щоб спробувати вибити росіян з районів, які вони утримують на півдні України”, –  заявив високопоставлений чиновник адміністрації Байдена.

Представники США працюють з українцями над цим компромісом.

Саме тому останні поставки зброї США включають бронетехніку, тому що це допоможе Україні змінити спосіб ведення війни

Погана зимова погода заважає бойовим діям на передовій. Різке похолодання, від якого промерзне земля і проїде техніка, може відкрити шлях для будь-якої сторони розпочати наступ.


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