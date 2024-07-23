Кримінал

У Варшаві з ножем напали на двох 15-річних українців
23 Липня 2024 07:16
читать на русском →
польща
Поліція працює на місці злочину у Бродновському парку / Фото: Wyborcza

У Варшаві госпіталізували двох 15-річних українців на яких напав із ножем 26-річний чоловік. 

Про це повідомила газета Wyborcza.

“У Бродненській пущі 26-річний чоловік із ножем у руці напав на двох 15-річних хлопчиків. Інформація надійшла в поліцію 22 липня після 15.00”, – зазначено в повідомленні.

У якому стані перебувають українці невідомо.

За неофіційними даними, як пише Wyborcza, 26-річний чоловік-нападник родом з Узбекистану, а на місце події він приїхав із рюкзаком однієї з компаній доставки їжі.

“Постраждалі 15-річні — за нашою інформацією українці. Вони мають поранення на руках і животі. З ними були їхні однолітки, але вони не постраждали”, – зазначили у Wyborcza.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
23 Липня 2024 07:25

Віцепрезидентку Гарріс підтримує достатня кількість демократів для офіційного висування, – AP
23 Липня 2024 08:35

Повітряну тривогу у Харкові будуть оголошувати окремо від області, – Терехов
23 Липня 2024 08:05

Окупанти атакували Сумщину ракетою та дронами
23 Липня 2024 07:47

“Це війна перехідного періоду”: Залужний виступив у лондоснькому інституті оборонних досліджень
23 Липня 2024 07:05

Росіяни атакували об’єкти критичної інфраструктури на Сумщині
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
усі думки