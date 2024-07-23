У Варшаві з ножем напали на двох 15-річних українців

У Варшаві госпіталізували двох 15-річних українців на яких напав із ножем 26-річний чоловік.

Про це повідомила газета Wyborcza.

“У Бродненській пущі 26-річний чоловік із ножем у руці напав на двох 15-річних хлопчиків. Інформація надійшла в поліцію 22 липня після 15.00”, – зазначено в повідомленні.

У якому стані перебувають українці невідомо.

За неофіційними даними, як пише Wyborcza, 26-річний чоловік-нападник родом з Узбекистану, а на місце події він приїхав із рюкзаком однієї з компаній доставки їжі.

“Постраждалі 15-річні — за нашою інформацією українці. Вони мають поранення на руках і животі. З ними були їхні однолітки, але вони не постраждали”, – зазначили у Wyborcza.