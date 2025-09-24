У Варшаві агресивний поляк напав на активістку, яка заступилася за українку

У Польщі в громадському транспорті чоловік напав на місцеву жительку, яка заступилася за літню українку. Спочатку поляк ображав жінок через українську мову, а потім ударив активістку головою в обличчя.

Про це пише видання Sestry.

Інцидент стався в автобусі №190 у Варшаві. Чоловік почав вигукувати образливі висловлювання на адресу літньої пасажирки з України.

Реклама

Реклама

“Він безупинно кричав одне й те саме до літньої жінки — про бандерівців, УПА, Волинь, про те, що українці повинні забиратися геть з Польщі і багато інших ганебних речей”, — розповіла Зенобія Жачек.

Зенобія Жачек — членкиня Комітету захисту прав орендарів, яка відома своєю активною громадянською позицією. Вона зробила агресору зауваження, після чого нападник вдарив її головою в обличчя.

Постраждала внаслідок нападу активістка / Фото: Sestry

Пасажири зафіксували інцидент на відео та вигнали чоловіка з транспорту. Згодом його затримала поліція. Жінка отримала легкі травми, але серйозних ушкоджень вдалося уникнути.

Правоохоронці відкрили провадження та перевіряють, чи був напад мотивований національною неприязню. Польські медіа зазначають, що випадок викликав обурення серед громадськості, адже у столиці раніше вже фіксували подібні інциденти з українськими громадянами.