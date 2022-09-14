У українців, які біжали до Росії, заблокували банківські картки – Москалькова

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що банківські картки українців, які перебралися до Росії, виявилися заблокованими, повідомляє ТАСС.

«Багато хто з них все життя працював і накопичував кошти на своїх рахунках, які сьогодні, порушуючи норми, принципи міжнародного права, відібрані. Заблоковані їхні картки українські, і вони не можуть із банків свої власні гроші — зарплати, пенсії, накопичення — зняти», — сказала Москалькова.

Скільки біженців зіткнулися із такою проблемою, а також хто став ініціатором блокувань, вона не уточнила.