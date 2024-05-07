Суспільство

У Туреччині стартують масштабні військові навчання 

7 Травня 2024 12:31
читать на русском →
туреччина
Прапор Туреччини / Getty Images

У Туреччині сьогодні стартують навчання DENİZKURDU-II/2024 у Чорному, Мармуровому, Егейському та Середземному морях.

Про це повідомляє TRT Haber.

“У навчаннях візьмуть участь 100 надводних кораблів, 8 підводних човнів, 39 літаків, 16 гелікоптерів, 28 безпілотних літальних апаратів, 7 морських безпілотників, 2 групи підводного штурму і 3 групи підводного бою”, – повідомив начальник військово-морських операцій контр-адмірал Каан Тюрккан.

Метою навчання є оцінка оперативного керівництва та ефективності управління командуваннями Військово-Морських Сил, підвищення рівня оперативної готовності підрозділів, забезпечення перебування особового складу штабу та підрозділів у дуже загрозливій обстановці та інше.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
7 Травня 2024 12:37

На Львівщині ухилянту присудили 3 роки
7 Травня 2024 11:30

Сім країн ЄС відвідають інавгурацію Путіна
7 Травня 2024 10:39

На тимчасово окупованій Луганщині росіянин зґвалтував та вбив 17-річну дівчину
7 Травня 2024 10:16

На території криворізького ТЦК помер військовозобов’язаний
7 Травня 2024 09:09

Від удару ворожої авіабомби по Харківщині постраждали троє людей
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Точкой отсчёта будет 1-й саммит Мира
Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
Віталій ПОРТНИКОВ

Три дороги з війни
усі думки