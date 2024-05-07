У Туреччині стартують масштабні військові навчання 

У Туреччині сьогодні стартують навчання DENİZKURDU-II/2024 у Чорному, Мармуровому, Егейському та Середземному морях.

Про це повідомляє TRT Haber.

“У навчаннях візьмуть участь 100 надводних кораблів, 8 підводних човнів, 39 літаків, 16 гелікоптерів, 28 безпілотних літальних апаратів, 7 морських безпілотників, 2 групи підводного штурму і 3 групи підводного бою”, – повідомив начальник військово-морських операцій контр-адмірал Каан Тюрккан.

Метою навчання є оцінка оперативного керівництва та ефективності управління командуваннями Військово-Морських Сил, підвищення рівня оперативної готовності підрозділів, забезпечення перебування особового складу штабу та підрозділів у дуже загрозливій обстановці та інше.