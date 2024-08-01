Суспільство

У Туреччині спустили на воду другий український корвет “Гетьман Іван Виговський”
1 Серпня 2024 18:41
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Церемонія спуску "Гетьмана Івана Виговського" (F-212) / Фото: Clash Report

У Туреччині спустили на воду другий український корвет класу Ada “Гетьман Іван Виговський” (F-212).

Відповідні фото оприлюднив новинний ресурс Clash Report.

Церемонія спуску на воду відбулася на корабельні RMK Marine у Стамбулі. На ній були присутні перша леді України Олена Зеленська, міністр оборони України Рустем Умєров, командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа, власник компанії Baykar Халюк Байрактар та Герой України Мустафа Джемілєв.

У лпні новітній український корвет “Гетьман Іван Мазепа” (F-211) проходив перші ходові випробування.


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