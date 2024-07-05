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Корвет “Гетьман Іван Мазепа” вийшов на ходові випробування (відео)
5 Липня 2024 18:15
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ВМС, зброя
Багатоцільовий корабель класу корвет "Гетьман Іван Мазепа" ВМС ЗС України / Скриншот з відео

Багатоцільовий корабель класу корвет “Гетьман Іван Мазепа”, що зараз будується для ВМС України в Туреччині, проходить ходові (державні) випробування в морі.

Відео випробувань опублікували Військово-Морські Сили ЗС України

Під час цих випробувань команда корабля і суднобудівної компанії разом із підрядниками перевіряють роботу всіх систем корвета. Зокрема, як обладнання працює в різних режимах і навантаженнях.

Відомо, що на державних випробуваннях проводиться остаточне приймання корабля після перевірок і відпрацювання всіх складових частин, бойових і технічних засобів, обладнання та корабля в цілому на заводських випробуваннях.

Раніше командувач ВМС ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа заявляв, що корвет увійде до складу українського військового флоту у 2024 році.


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