Суспільство

У Туреччині провели масштабну операцію з вилучення вогнепальної зброї

3 Жовтня 2023 17:49
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зброя, туреччина

У Туреччині, після теракту 1 жовтня в Анкарі, провели масштабну операцію з вилучення вогнепальної зброї. Арештовано майже тисячу підозрюваних у причетності до незаконного обігу зброї.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на міністра внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікаю в соцмережі Х.

“Ми переслідуємо організовані злочинні групи, які порушують спокій наших людей, і тих, хто постачає їм зброю. Ми сповнені рішучості притягнути їх до відповідальності”, – написав міністр.

Операцію було проведено в 64 з 81 провінцій країни, затримано 928 підозрюваних у контрабанді зброї, вилучено велику кількість зброї та боєприпасів, зокрема 744 пістолети, 24 одиниці довгоствольної зброї та 74 мисливські рушниці.


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