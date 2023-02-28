Кримінал

У Туапсе сталася пожежа на нафтобазі. ЗМІ повідомляють про атаку безпілотників

28 Лютого 2023 09:00
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У Краснодарському краї Росії сталася пожежа на нафтобазі “Роснафти”. За попередніми даними, її атакували безпілотники.

Вибухи на території нафтосховища сталися близько другої години ночі 28 лютого. За попередніми даними, два безпілотники, начинені вибухівкою, пошкодили будівлю бойлерної поряд із нафтосховищем у Туапсе. Постраждала система теплопостачання їдальні. Після вибуху залишилися дві вирви глибиною півтора метри.

Після атаки БПЛА на нафтобазі почалася пожежа. Її вдалося загасити за двадцять хвилин.


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