Суспільство

У трьох областях України перевищено епідпоріг грипу

3 Лютого 2024 19:34
читать на русском →
грип
Ігор Кузін / Фото Facebook І. Кузіна

У трьох областях України сьогодні перевищено епідемічний поріг. Але запровадження карантинних заходів поки не прогнозується.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав головний державний санітарний лікар та заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін.

“Зараз епідпоріг перевищено у 3 областях, йдеться про Житомирську, Хмельницьку та Чернівецьку області. Збільшення захворюваності на ГРВІ зареєстровано ще 5 областях: Вінницькій, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Чернігівській. В інших регіонах країни станом на 31 січня зберігається неепідемічний рівень”, – розповів Кузін.

За його словами, через циркуляцію вірусів грипу А та В у 22 регіонах країни зараз спостерігається зростання захворюваності на ГРВІ саме серед дітей до 17 років. До квітня вірус грипу буде переважати над коронавірусною інфекцією.

“У разі ускладнення епідситуації у тій чи іншій громаді, обласні комісії ТЕБ і НС мають право локально вдатися до заходів, спрямованих на зниження ризику та поширення епідемії. Заходи можуть включати запровадження маскового режиму, соціального дистанціювання, дотримання вимог особистої гігієни, температурного режиму, скасування масових заходів до нормалізації ситуації тощо”, – пояснив головний санлікар.

Кузін зазначив, що сьогодні запровадження більш жорстких карантинних заходів, зокрема, у вигляді карантину в школах по всій Україні, наразі не прогнозується.

“Такі заходи, як карантини або подовження канікул наразі впроваджуються в тих регіонах країни, де є різке зростання захворюваності на ГРВІ або перевищення епідемічного порогу”, – додав він.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
3 Лютого 2024 19:13

Протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень, кожне друге – на Авдіївському напрямку
3 Лютого 2024 20:51

З портів Великої Одеси експортовано понад 20 млн тонн вантажів – Кубраков
3 Лютого 2024 18:45

Сили ППО знищили над Дніпропетровщиною ракету Х-59
3 Лютого 2024 16:56

Зеленський вручив нагороди за потоплення “Іванівця”
3 Лютого 2024 16:33

Сирський заявив про напружену обстановку на Куп’янському напрямку
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
усі думки