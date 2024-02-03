У трьох областях України перевищено епідпоріг грипу

У трьох областях України сьогодні перевищено епідемічний поріг. Але запровадження карантинних заходів поки не прогнозується.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав головний державний санітарний лікар та заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін.

“Зараз епідпоріг перевищено у 3 областях, йдеться про Житомирську, Хмельницьку та Чернівецьку області. Збільшення захворюваності на ГРВІ зареєстровано ще 5 областях: Вінницькій, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Чернігівській. В інших регіонах країни станом на 31 січня зберігається неепідемічний рівень”, – розповів Кузін.

За його словами, через циркуляцію вірусів грипу А та В у 22 регіонах країни зараз спостерігається зростання захворюваності на ГРВІ саме серед дітей до 17 років. До квітня вірус грипу буде переважати над коронавірусною інфекцією.

“У разі ускладнення епідситуації у тій чи іншій громаді, обласні комісії ТЕБ і НС мають право локально вдатися до заходів, спрямованих на зниження ризику та поширення епідемії. Заходи можуть включати запровадження маскового режиму, соціального дистанціювання, дотримання вимог особистої гігієни, температурного режиму, скасування масових заходів до нормалізації ситуації тощо”, – пояснив головний санлікар.

Кузін зазначив, що сьогодні запровадження більш жорстких карантинних заходів, зокрема, у вигляді карантину в школах по всій Україні, наразі не прогнозується.

“Такі заходи, як карантини або подовження канікул наразі впроваджуються в тих регіонах країни, де є різке зростання захворюваності на ГРВІ або перевищення епідемічного порогу”, – додав він.