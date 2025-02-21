Ляшко розповів, що робити у разі відсутності в лікарні препаратів від грипу

В Україні з початку епідсезону на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіло майже 2,5 мільйона людей. Це на 15% менше, ніж у минулому сезоні, однак кількість госпіталізацій залишається високою – у лікарнях перебувають майже шість тисяч людей, з них близько 10% – у відділеннях інтенсивної терапії.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Також в МОЗ розповіли, що робити, якщо при госпіталізації з ускладненнями ГРВІ, грипу чи COVID-19 пацієнт не отримує необхідні ліки та обстеження безоплатно.

“Якщо в лікарні немає лікарських засобів або вас направляють на рентген чи КТ і кажуть, що за нього треба платити, телефонуйте на гарячу лінію міністерства охорони здоров’я 0 800 505 201 або на гарячу лінію НСЗУ 16-77. Ми знайдемо шляхи реагування. Програма медичних гарантій покриває ці речі, тому пацієнт має отримувати їх безоплатно”, – сказав Ляшко.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пояснив, що збільшення кількості важких випадків пов’язане з ускладненнями, зокрема пневмоніями, які частіше виникають у невакцинованих.

Наразі в 16 областях України перевищено епідемічний поріг, найбільше – у Хмельницькій області, а також у західних регіонах та Черкаській області.

Ляшко закликав звертатися до лікаря при перших тривожних симптомах, таких як висока температура, утруднене дихання та незвичний перебіг хвороби, особливо людям з хронічними захворюваннями, літнім людям та дітям.