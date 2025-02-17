На Львівщині від ГРВІ померли жінка та дитина

У Львові та області за тиждень на 22% зросла захворюваність на грип та ГРВІ, включно із COVID-19. У порівнянні з попереднім тижнем зареєстровано на 2 815 випадків захворювань більше. Школи перейшли на дистанційне навчання.

Про це повідомляє Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Інтенсивний показник захворюваності у Львівській області перевищив епідемічний поріг на 46%, що відповідає високому рівню інтенсивності епідемічного процесу. У лікарнях вводяться обмеження на відвідування хворих та запроваджується масковий режим.

У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність серед дітей до 17 років зросла на 17%, серед дорослих – на 28,2%.

Зафіксовано два летальні випадки від ГРВІ у Львівському районі: