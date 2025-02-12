У п’яти областях України можуть ввести локальні карантини через ГРВІ

Через зростання захворюваності на ГРВІ у Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях можуть запровадити локальні карантинні заходи.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

У МОЗ пояснили, що обмеження можуть включати перехід на дистанційне навчання в окремих класах, скорочення кількості відвідувачів у громадських місцях та інші протиепідемічні заходи.

За останній тиждень в Україні зафіксовано 171 068 випадків ГРВІ, з яких 104 843 — серед дітей. Це на 13% більше, ніж у попередній тиждень, проте показники залишаються в межах сезонної норми.

У відомстві пояснили, що підйом захворюваності на ГРВІ спричинений циркуляцією вірусів грипу у 22 регіонах країни. А враховуючи дані щотижневого моніторингу, прогнозовано до квітня, вірус грипу переважатиме над коронавірусною інфекцією.