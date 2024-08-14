Суспільство

У Торецьку залишаються близько 3 тис. цивільних, – ОВА
14 Серпня 2024 20:06
війна, евакуація
Зруйнований росіянами Торецьк / Фото: 32 окрема механізована бригада

У Торецьку зараз залишаються близько трьох тисяч людей, евакуація йде повільно.

Про це розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону.

За його словами, евакуація з Торецька йде повільно: щодня з міста виїжджають приблизно 10-15 людей.

“У Торецьку зараз знаходиться близько трьох тисяч людей. Всі вони перебувають у підвальних приміщеннях. На жаль, виїжджають дуже повільно: 10-15 людей щодня”, – розповів Філашкін.

Глава ОВА зазначив, що ЗСУ повністю контролюють місто попри спроби проникнення в нього диверсійних груп РФ. Однак ситуація складна.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
14 Серпня 2024 16:04

Україна розглядає створення в Курській області військових комендатур
14 Серпня 2024 17:57

У Сумській області підлягають евакуації жителі 183 населених пунктів
14 Серпня 2024 17:18

З’явились супутникові знімки наслідків удару по аеродрому “Борисоглібськ” під Воронежем
14 Серпня 2024 15:30

Правоохоронці викрили агентів ФСБ, серед яких – колишні охоронці Януковича
14 Серпня 2024 14:46

Сирський доповів Зеленському про ситуацію у Курській області
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
усі думки