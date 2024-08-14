У Торецьку залишаються близько 3 тис. цивільних, – ОВА

У Торецьку зараз залишаються близько трьох тисяч людей, евакуація йде повільно.

Про це розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону.

За його словами, евакуація з Торецька йде повільно: щодня з міста виїжджають приблизно 10-15 людей.

“У Торецьку зараз знаходиться близько трьох тисяч людей. Всі вони перебувають у підвальних приміщеннях. На жаль, виїжджають дуже повільно: 10-15 людей щодня”, – розповів Філашкін.

Глава ОВА зазначив, що ЗСУ повністю контролюють місто попри спроби проникнення в нього диверсійних груп РФ. Однак ситуація складна.