Суспільство

У Токіо сталась авіакатастрофа: є загиблі

2 Січня 2024 13:52
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японія, літак

В аеропорту Ханеда у столиці Японії 2 січня під час посадки загорівся пасажирський літак авіакомпанії Japan Airlines, загинули члени екіпажу літака берегової охорони, з яким він перед цим зіткнувся.

Про це повідомив суспільний мовник NHK із посиланням на відео, опубліковане в мережі, авіакомпанію, Міністерство землі та транспорту Японії та берегову охорону

За інформацією Міністерства землі та транспорту Японії, пасажирський літак, ймовірно, зіткнувся з літаком берегової охорони, що і стало причиною пожежі. Берегова охорона підтвердила факт зіткнення свого літака з пасажирським. 

Авіакомпанія наголошує, що усіх людей, що перебували на борту пасаржирського судна – 367 пасажирів, ще 12 членів екіпажу – евакуювали.

Поліція підтвердила загибель п’яти з шести осіб, які перебували на борту літака берегової охорони. Капітан серйозно поранений. 

NHK публікує відео та фото, зняті пасажирами, які, ймовірно, перебували на борту літака Japan Airlines. На кадрах, знятих під час руху літака по злітно-посадковій смузі, видно дим та червоні іскри. ЗМІ повідомляють, що полум’я вирвалося з літака незабаром після того, як він опустився на злітно-посадкову смугу. 

Пожежна служба Токіо продовжує гасіння пожежі.

Оновлено інформацію про загибель членів екіпажу. Раніше в новині повідомлялося, що вони зникли безвісти.


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