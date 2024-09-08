Кримінал

У Тернополі п’яний чоловік “штурмував” ТЦК, бо хотів служити в ЗСУ
8 Вересня 2024 15:40
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курйоз
Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

У Тернополі нетверезий чоловік, маючи відстрочку, влаштував конфлікт в ТЦК та СП. Він хотів, щоб його мобілізували.

Про це повідомляє Тернопільський ТЦК та СП.

“7 вересня, біля 20:00, громадянин, який користується відстрочкою від мобілізації, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вирішив піти на службу в Збройні Сили України у свій особистий агресивний спосіб, всупереч встановленому законом порядку”, – йдеться у повідомленні.

Він, за даними військових, перебуваючи разом з іншими громадянами на території режимного приміщення – ТЦК та СП, влаштував конфлікт та намагався потрапити в середину будівлі.

“Громадянин, застосовуючи фізичну силу розбив склопакет вхідних дверей приміщення, як наслідок отримав колото-ріжучі рани на руці від розбитого скла. Військовослужбовцями територіального центру була надана первинна медична допомога, викликано лікарів та співробітників поліції”, – додали у ТЦК.

Працівники поліції по даному факту проводять перевірку, за результатами якої буде надана правова оцінка та вжито відповідних заходів реагування відносно порушника.


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