Суспільство

У Тбілісі зірвали ЛГБТ-фестиваль

8 Липня 2023 15:39
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У Тбілісі активісти взяли штурмом ЛГБТ-фестиваль, повідомляє Paper Kartuli.

Близько 300 прихильників консервативного руху Alt-Info та інших правих партій Грузії прорвали оточення та влаштували погроми на Tbilisi Pride Festival за годину до початку фестивалю.

«Активісти громять сцену, інсталяцію, бар, рвуть плакати та портрети. З порваних прапорів перед сценою роблять багаття. Натовп тріумфує: вони зірвали фестиваль. На сцені поліція, але вона нічого не контролює», – передає журналіст Paper Kartuli.

Організатори фестивалю повідомили, що їх евакуювали з озера Лісі (там мав пройти захід), і що «міністерство внутрішніх справ не змогло забезпечити безпеку фестивалю».


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