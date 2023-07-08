У Тбілісі зірвали ЛГБТ-фестиваль

У Тбілісі активісти взяли штурмом ЛГБТ-фестиваль, повідомляє Paper Kartuli.

Близько 300 прихильників консервативного руху Alt-Info та інших правих партій Грузії прорвали оточення та влаштували погроми на Tbilisi Pride Festival за годину до початку фестивалю.

«Активісти громять сцену, інсталяцію, бар, рвуть плакати та портрети. З порваних прапорів перед сценою роблять багаття. Натовп тріумфує: вони зірвали фестиваль. На сцені поліція, але вона нічого не контролює», – передає журналіст Paper Kartuli.

Організатори фестивалю повідомили, що їх евакуювали з озера Лісі (там мав пройти захід), і що «міністерство внутрішніх справ не змогло забезпечити безпеку фестивалю».