У Тбілісі протестувальники пішли на штурм парламенту

Протестувальники пішли на штурм парламенту у Тбілісі. Судячи з відео, яке розповсюджують у мережі, молоді люди намагаються відчинити ворота з бокового входу до грузинського парламенту. Поліція застосовує сльозогінний газ.

Раніше опозиція заявляла, що дає керівництву Грузії одну годину на виконання двох вимог:

Відкликати законопроект про іноагентів із парламенту;

Звільнити затриманих напередодні демонстрантів.

Представник опозиції заявив, що учасники акції мають намір не допустити депутатів до парламенту на засідання у четвер.