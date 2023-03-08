У Тбілісі протестувальники пішли на штурм парламенту

Протестувальники пішли на штурм парламенту у Тбілісі. Судячи з відео, яке розповсюджують у мережі, молоді люди намагаються відчинити ворота з бокового входу до грузинського парламенту. Поліція застосовує сльозогінний газ.
Раніше опозиція заявляла, що дає керівництву Грузії одну годину на виконання двох вимог:
- Відкликати законопроект про іноагентів із парламенту;
- Звільнити затриманих напередодні демонстрантів.
Представник опозиції заявив, що учасники акції мають намір не допустити депутатів до парламенту на засідання у четвер.
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