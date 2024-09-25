У Таїланді дозволили одностатеві шлюби

З 24 вересня Таїланд дозволив офіційний шлюб для одностатевих пар.
Це стало можливим після того, як новий закон підписав таїландський король Маха Ваджиралонгкорн, повідомляє AP News.
Впровадження набуде чинності через 120 днів – одностатеві пари зможуть зареєструвати шлюб від січня 2025 року.
Після Тайваню та Непалу, Таїланд став третьою країною Азії, де дозвовлили одностатеві шлюби.
“Вітаю любов усіх”, – написала прем’єр-міністерка країни Петонгтарн Чиват у соцмережі X.
Закон передбачає зміни до Цивільного та Господарського кодексів Тайваню, де слова “чоловік та жінки” замінять на гендерно нейтральні, як-от “особа”.
Впровадження нових правил надає повні юридичні, фінансові та медичні права для людей однієї статі, які офіційно отримали статус подружжя.
Зокрема, нововведення дають можливість представника ЛГБТК+ спільноти, які взяли шлюб, усиновлювати дітей та успадкувати майно іншого партнера.