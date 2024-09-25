У Таїланді дозволили одностатеві шлюби

З 24 вересня Таїланд дозволив офіційний шлюб для одностатевих пар.

Це стало можливим після того, як новий закон підписав таїландський король Маха Ваджиралонгкорн, повідомляє AP News.

Впровадження набуде чинності через 120 днів – одностатеві пари зможуть зареєструвати шлюб від січня 2025 року.

Після Тайваню та Непалу, Таїланд став третьою країною Азії, де дозвовлили одностатеві шлюби.

“Вітаю любов усіх”, – написала прем’єр-міністерка країни Петонгтарн Чиват у соцмережі X.

Закон передбачає зміни до Цивільного та Господарського кодексів Тайваню, де слова “чоловік та жінки” замінять на гендерно нейтральні, як-от “особа”.

Впровадження нових правил надає повні юридичні, фінансові та медичні права для людей однієї статі, які офіційно отримали статус подружжя.

Зокрема, нововведення дають можливість представника ЛГБТК+ спільноти, які взяли шлюб, усиновлювати дітей та успадкувати майно іншого партнера.