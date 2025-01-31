У Таллінні підпалили ресторан української кухні Slava Ukrainа

У ніч на 31 січня в Таллінні підпалили ресторан української кухні Slava Ukrainа, повідомляє естонський мовник ERR.

Пожежна сигналізація спрацювала о 4:45 ранку, повідомив рятувальний центр. Рятувальники, які прибули на місце, загасили вогонь на першому поверсі будівлі, де розташований ресторан.

Поліція підтвердила, що за попередніми даними це був підпал, і розслідує інцидент як знищення майна.

Ресторан української кухні Slava Ukrainа / Фото: ERR

Власник ресторану Март Луїк заявив, що записи камер відеоспостереження вказують на “навмисну і свідому дію”. Хоча вогонь завдав локальних пошкоджень, основну шкоду ресторан зазнав через воду, використану для гасіння пожежі.

“Поліція має відеоматеріали, і ми сподіваємося, що їм вдасться знайти винуватця. Це схоже на акцію проти України”, — сказав Луїк.

Заклад тимчасово припинив роботу, про що повідомили у соцмережах.