У “синьо-жовтих” ще буде шанс потрапити на Євро-2024

Італія забронювала собі путівку на ЄВРО-2024, але лише завдяки нульовій нічиїй проти України. Команда Сергія Реброва, щоправда, може стверджувати, що заслужила пенальті в компенсований час, але іншої думки був іспанський суддя Хесус Хіль Мансано. Отже 0:0.

Італія з 14 очками посіла друге місце у групі C та вийшла у фінальну частину чемпіонату Європи. Українська команда також набрала 14 балів, але поступилася італійцям у особистих зустрічах.

“Синьо-жовті” ще зможуть позмагатися за місце на чемпіонаті в плей-офф Ліги націй навесні наступного року. Жеребкування цих матчів відбудеться вже у цей четвер, 23 листопада.