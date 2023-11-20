Спорт

У “синьо-жовтих” ще буде шанс потрапити на Євро-2024

21 Листопада 2023 00:03
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збірна, футбол

Італія забронювала собі путівку на ЄВРО-2024, але лише завдяки нульовій нічиїй проти України. Команда Сергія Реброва, щоправда, може стверджувати, що заслужила пенальті в компенсований час, але іншої думки був іспанський суддя Хесус Хіль Мансано. Отже 0:0.

Італія з 14 очками посіла друге місце у групі C та вийшла у фінальну частину чемпіонату Європи. Українська команда також набрала 14 балів, але поступилася італійцям у особистих зустрічах.

“Синьо-жовті” ще зможуть позмагатися за місце на чемпіонаті в плей-офф Ліги націй навесні наступного року. Жеребкування цих матчів відбудеться вже у цей четвер, 23 листопада.


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