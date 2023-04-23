У Силах оборони прокоментували ймовірний перехід ЗСУ на лівобережжя Херсонщини

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Збройні сили України зайняли позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Про це свідчать звіти та геолокаційні кадри від російських блогерів.

Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк прокоментувала ситуацію.

За її словами, інформацію слід сприймати як зброю, щоб не нашкодити тим, хто цю зброю може застосувати проти ворога.

«‎Коли лінія фронту проходить широкою потужною річкою, як Дніпро, подолати таку перешкоду – дуже складна робота. Тому треба набратися терпіння навіть найкращим «студентам» Інституту вивчення війни», – сказала Гуменюк.

Підтвердження інформації ISW вона поки не надала.

“Я вже говорила, що ця війна має ознаки гібридної війни. Тому всі, хто чекає добрих новин, обов’язково їх дочекаються, але ці новини мають бути добрими для якомога більшої кількості наших військових”, – наголосила Гуменюк.