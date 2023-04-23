ЗСУ висадилися на лівому березі Херсонщини, – ISW

Російські мілблогери надали достатньо геолокаційних кадрів і текстових звітів, щоб підтвердити, що станом на 22 квітня українські сили зайняли позиції на східному (лівому березі) Херсонської області,

Опубліковані геолокаційні кадри показують, що українські війська зайняли позиції на березі Дніпра на північ від Олешок (7 км на південний захід від Херсона) і просунулися до північної околиці населеного пункту на трасі E97, а також на захід від Дачі (10 км на південь від м. Херсона), повідомляє ISW.

Ці кадри також вказують на те, що російські війська можуть не контролювати острови в річках Кінка та Чайка менш ніж за півкілометра на північ від геолокованих українських позицій біля Антонівського мосту.

Повідомляється, що українські сили утримують позиції на східному березі Херсонської області вже протягом тижнів, встановлюють стабільні лінії постачання до цих позицій і регулярно здійснюють бойові вильоти в цьому районі, що вказує на відсутність російського контролю над цим районом.

На карті бойових дій іншого мілблогера стверджувалося, що станом на 22 квітня російські війська не контролюють деякі острови в дельті річки Дніпро на південний захід від міста Херсона, що свідчить про можливе українське просування на цих островах.

В ISW зазначили, що ступінь і наміри цієї позиції України залишаються неясними, як і здатність і бажання України підтримувати стійкі позиції в цій сфері.