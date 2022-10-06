Політика

У Сватово росіяни замінували основні інфраструктурні об’єкти – Генштаб

6 Жовтня 2022 18:22
42
війна

Цієї доби окупанти завдали 6 ракетних та 7 авіаційних ударів, здійснили понад 23 обстріли з РСЗВ, повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

Від ворожих ударів постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж 25 населених пунктів. Серед інших це – Запоріжжя, Шепетівка, Сіверськ, Білогорівка, Ольгівське та Гоптівка.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

  • на Сіверському напрямку – зі ствольної артилерії, в районах населених пунктів Сеньківка, Ясна Поляна і Блешня Чернігівської області та Середина Буда, Кияниця і Фотовиж Сумської області;
  • на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Уди, Стрілеча, Нескучне, Гатище та Вільхуватка;
  • на Краматорському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Сіверськ та Верхньокам’янське;
  • на Бахмутському напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Яковлівка, Курдюмівка, Нью-Йорк та Зайцеве;
  • на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, у районах населених пунктів Авдіївка, Кам’янка, Красногорівка, Первомайське, Парасковіївка, Піски та Новомихайлівка;
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках наступальних дій противник не проводив. Від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура понад двадцяти населених пунктів. Зокрема, Новоукраїнки, Времівки, Полтавки та Новополя.
  • На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони більш як тридцяти населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Серед них – Правдине, Мирне, Киселівка, Кобзарці та Велике Артакове.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Яковлівка, Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Красногорівка, Побєда, Водяне та Любомирівка.

За наявною інформацією, часткова мобілізація, оголошена військово-політичним керівництвом російської федерації, фактично “поглинає” невеличкі населені пункти віддалених регіонів росії. Призов відбувається методом облав, практично все чоловіче населення призовного віку силоміць доставляють у військкомати. Разом з тим, у Москві, й на половину не виконано план відмобілізування, який складає по районах менше 0,2 відсотка населення.

Як і раніше, російські окупанти використовують тактику випаленої землі в Україні. Так, під час чергового хаотичного відступу ворог здійснив підрив дамби, що спричинило підтоплення населеного пункту Райгородок. У Кадіївці відбувається масове знищення архівів та копій документів, особливо тих, що містять історію окупації. У Сватовому вже заміновані основні інфраструктурні об’єкти, будівлі та території.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 11 ударів. Підтверджено ураження одного опорного пункту, 5 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 5 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 5 БпЛА ворога, серед яких два Shahed-136 та один Mohajer-6.

Ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили 19 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 6 засобів артилерії.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Найкращий подарунок до свята Покрови
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Промывание мозгов. Итоги: вымыли все
Арсен АВАКОВ

Война должна закончиться только одним: безоговорочной победой Украины!
Александр КИРШ

РасПУТИН: почему его не убивают
усі думки
ТОП-новини
6 Жовтня 2022 18:22
42

У Сватово росіяни замінували основні інфраструктурні об’єкти – Генштаб
6 Жовтня 2022 18:50
18

Кернеса усунули від керівництва “Блоком Кернеса” у Харківській обласній раді
6 Жовтня 2022 18:11
22

Росія вивезла з Білорусі до 30 вагонів із боєприпасами на Донецький та Херсонський напрямки
6 Жовтня 2022 17:23
139

Подробиці атаки Харкова дронами-камікадзе (фото)
6 Жовтня 2022 16:58
39

Зеленський вніс кандидатуру Пишного на посаду глави Нацбанку
Останні новини
усі новини