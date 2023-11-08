Кримінал

У Сумській області чоловік побив військового під час вручення повістки

8 Листопада 2023 21:12
читать на русском →
поліція, мобілізація

У Сумській області відправили під цілодобовий домашній арешт чоловіка, який побив військового під час вручення повістки.

Про це повідомляє Нацполіція Сумської області.

Зазначається, що інцидент стався ще 12 липня. Військовослужбовці зупинили автомобіль Opel Vivaro під керуванням 44-річного чоловіка для перевірки документів. Спілкуючись із водієм, працівники ТЦК (Територіальний центр комплектування) запропонували йому отримати повістку. Місцевий мешканець відреагував агресивно, почав нецензурно висловлюватися та завдав удару військовослужбовцю головою в обличчя.

У поліції порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу. Після цього правопорушник почав переховуватися від поліції у столиці, де його й затримали правоохоронці.

Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Йому загрожує до п’яти років в’язниці.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Листопада 2023 19:16

Росіяни вдарили ракетою по іноземному судну біля порту на Одещині
8 Листопада 2023 22:00

WSJ: Росія намагається викупити зброю, яку вона експортувала в інші країни
8 Листопада 2023 21:36

Рада не скасовувала вступ на вечірню та заочну форми навчання
8 Листопада 2023 20:21

Сполучені Штати призначили радника з питань інфраструктури в Україні
8 Листопада 2023 20:05

Незважаючи на труднощі, Україна планує продовжувати боротьбу, – Зеленський
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
Леонід ЛОГВИНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
Юрій ЛУЦЕНКО

Напад рос-іранських терористів на Ізраіль нарешті припиняє страусину політику розніженого Заходу
Юрий САПРОНОВ

Не звали. Как волонтера
усі думки