У Сумській області чоловік побив військового під час вручення повістки

У Сумській області відправили під цілодобовий домашній арешт чоловіка, який побив військового під час вручення повістки.

Про це повідомляє Нацполіція Сумської області.

Зазначається, що інцидент стався ще 12 липня. Військовослужбовці зупинили автомобіль Opel Vivaro під керуванням 44-річного чоловіка для перевірки документів. Спілкуючись із водієм, працівники ТЦК (Територіальний центр комплектування) запропонували йому отримати повістку. Місцевий мешканець відреагував агресивно, почав нецензурно висловлюватися та завдав удару військовослужбовцю головою в обличчя.

У поліції порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу. Після цього правопорушник почав переховуватися від поліції у столиці, де його й затримали правоохоронці.

Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Йому загрожує до п’яти років в’язниці.