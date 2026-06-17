У Сумах внаслідок ударів дронів пошкоджено сортувальний хаб Нової пошти

Внаслідок серії російських ударів безпілотниками пошкоджено сортувальний термінал Нової пошти у Сумах.

Про це повідомили у компанії Нова пошта.

Зазначається, що вранці російські війська завдали двох ударів БпЛА по сортувальному хабу компанії. Внаслідок атаки ніхто зі співробітників не постраждав.

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Після влучань на території об’єкта виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники ДСНС.

Наразі триває оцінка пошкоджень терміналу та стану вантажів, що перебували на його території під час атаки.

У компанії заявили, що компенсують клієнтам оголошену вартість відправлень, які були пошкоджені або знищені внаслідок російського удару.

Клієнтам рекомендують відстежувати актуальну інформацію щодо своїх посилок у мобільному застосунку та на сайті компанії.