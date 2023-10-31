У Сумах правоохоронці продавали на ринку цигарки, які випросили у виробника “на ЗСУ”

Двоє правоохоронців із Сум привласнили та продали майже 15 тисяч пачок цигарок з гуманітарної допомоги, яку просили в тютюнової компанії нібито для військових.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, правоохоронці підробили листи від імені керівництва однієї з військових частин, із якими звернулися до представників тютюнової компанії. У листах вони просили надати цигарки як гуманітарну допомогу для військових.

У такий спосіб вони отримали від виробника 15 тисяч пачок цигарок на суму в понад один мільйон гривень. Але до військових цигарки не потрапили. Фігуранти продавали їх на місцевому ринку та через інтернет.

Наразі двох правоохоронців обвинувачують у продажі товарів безоплатної допомоги, підробленні офіційного документа та використанні підробленого документа (ч. 3 ст. 201-2, ч. 1, 4 ст. 358 Кримінального кодексу України). Санкції цих статей передбачають до 7 років за ґратами з конфіскацією майна.

Працівники ДБР вже завершили досудове розслідування щодо правоохоронців і направили обвинувальний акт до суду.