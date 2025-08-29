У Сумах 35-річна жінка намагалася продати немовля за 30 тисяч доларів

У Сумах жінку засудили до 4 років позбавлення волі за спробу продажу власної новонародженої дитини за 30 тисяч доларів.

Як повідомили в обласній прокуратурі, 35-річна мешканка міста на пізньому терміні вагітності почала шукати охочих придбати її майбутню дитину.

У травні вона народила дівчинку та домовилася передати немовля жителю Білопільської громади, запропонувавши йому оформити фіктивне батьківство.

Жінка спершу отримала завдаток у розмірі 1 тисячі доларів, однак під час передачі решти суми її затримали.

Суд визнав 35-річну жінку винною у закінченому замаху на торгівлю малолітньою дитиною – злочині, передбаченому частиною 2 статті 15 та частиною 3 статті 149 Кримінального кодексу України. Їй призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 4 роки.