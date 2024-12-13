Суспільство

У суботу графіки відключення світла діятимуть майже усю добу
13 Грудня 2024 18:40
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Укренерго
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У суботу, 14 грудня, в Україні буде застосовано графіки відключення електроенергії. Для побутових споживачів обмеження діятимуть з 00:00 до 22:00, а для промисловості та бізнесу — цілодобово.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

Графік відключень для населення:

  • 00:00 – 13:00 — одна черга відключень.
  • 13:00 – 17:00 — дві черги відключень.
  • 17:00 – 22:00 — одна черга відключень.

Промислові споживачі та бізнес залишаться без електропостачання з 00:00 до 24:00.

У “Укренерго” попередили, що час застосування та обсяги обмежень можуть змінюватися протягом доби залежно від ситуації в енергосистемі.

Актуальна інформація щодо графіків доступна на офіційних сайтах обленерго та їхніх сторінках у соцмережах. Споживачам рекомендують стежити за оновленнями та завчасно підготуватися до можливих відключень.


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