У суботу графіки відключення світла діятимуть майже усю добу

У суботу, 14 грудня, в Україні буде застосовано графіки відключення електроенергії. Для побутових споживачів обмеження діятимуть з 00:00 до 22:00, а для промисловості та бізнесу — цілодобово.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

Графік відключень для населення:

00:00 – 13:00 — одна черга відключень.

13:00 – 17:00 — дві черги відключень.

17:00 – 22:00 — одна черга відключень.

Промислові споживачі та бізнес залишаться без електропостачання з 00:00 до 24:00.

У “Укренерго” попередили, що час застосування та обсяги обмежень можуть змінюватися протягом доби залежно від ситуації в енергосистемі.

Актуальна інформація щодо графіків доступна на офіційних сайтах обленерго та їхніх сторінках у соцмережах. Споживачам рекомендують стежити за оновленнями та завчасно підготуватися до можливих відключень.