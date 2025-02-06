Політика

У створенні європейської системи контролю в’їзду в ЄС брала участь компанія з ліцензією ФСБ, – FT
6 Лютого 2025 12:41
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Ілюстративне фото / Reuters
Ілюстративне фото / Reuters

Співробітники московського підрозділу французької IT-компанії Atos брали участь 2021 року в закупівлі програмного забезпечення для проєкту європейської системи обліку відвідувачів Євросоюзу.

Про це пише Financial Times із посиланням на відповідні документи. 

Йдеться про систему в’їзду/виїзду (Entry/Exit System, EES). Передбачається, що вона збиратиме дані про в’їзд і виїзд кожного іноземного мандрівника, який в’їжджає в Євросоюз або виїжджає з нього. Система реєструватиме персональні та біометричні дані, а також візовий статус в’їжджаючого. 

Контракт на створення EES вартістю 212 мільйонів євро виграли 2019 року французька Atos та італійська Leonardo. Система мала запуститися в листопаді 2024 року, але її запуск відклали. 

Документи, які опинилися в розпорядженні FT, показують, що московська філія Atos працювала за ліцензією, яка надавала ФСБ доступ до її діяльності в країні. Ліцензія ФСБ дає дозвіл на “розробку, виробництво, розповсюдження шифрувальних (криптографічних) засобів, інформаційних і телекомунікаційних систем”. За словами чотирьох джерел видання, співробітники в Москві “безпосередньо брали участь у закупівлі програмного забезпечення для прикордонної системи” ЄС.

Журналіст і дослідник російських спецслужб Андрій Солдатов пояснив Financial Times, що така ліцензія надає ФСБ “чорний хід” для доступу до Atos Russia. “Вони можуть бачити все, над чим працює компанія”, – сказав він. 

За інформацією FT, Європейська прокуратура (EPPO) почала розслідування щодо участі російського підрозділу Atos у проєкті EES.

Основною контактною особою для закупівлі криптографічних сертифікатів у американської AppViewX для EES була співробітниця Atos у Москві Юлія Плавунова. Один із колишніх співробітників Atos підтвердив, що Плавунова була частиною офісу із закупівлі і що вона постійно брала участь у закупівлях, пов’язаних із підрядниками. За його словами, він не знав, що Плавунова перебуває в Росії. Він зазначив, що це дивно, оскільки на проєкт зі створення EES могли бути призначені тільки співробітники з дозволом Євросоюзу. Згідно з документами, увесь персонал, який працює над проєктом, повинен мати допуск до інформації рівня “таємно” в ЄС, виданий Управлінням національної безпеки в одній із європейських держав.

Сама Плавунова заявила, що покинула Atos 2021 року, і не може “розкривати інформацію, що належить колишньому роботодавцю”.


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