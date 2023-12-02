Суспільство

У столиці не буде жодних масових новорічних святкувань

2 Грудня 2023 20:59
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різдво

Цьогоріч у Києві великих новорічних святкувань не планується, але на Софійській площі встановлять головну ялинку країни та фотозону, повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

«Місто не витрачає бюджетні кошти на організацію та облаштування новорічних локацій. У столиці цьогоріч не буде жодних масових святкувань, зокрема розміщення ярмарок, фудкортів та атракціонів на головних площах країни не передбачено», – зазначила вона.

За словами Старостенко, біля головної ялинки заплановано встановити фотозону, де будуть розташовані кілька невеличких новорічних ялинок, прикрашених іграшками.

«Кожен охочий зможе взяти іграшку собі на згадку, але перед цим зробити благодійний внесок на підтримку Збройних сил України», – додала вона.

Заступниця голови КМДА додала, що київські заклади культури теж долучаються до святкувань. Зокрема, комунальні театри у грудні презентують різноманітні новорічні вистави.

«У музеях проведуть майстер-класи зі створення різдвяної атрибутики та дідуха, презентації українських стародавніх і сучасних колядок та ще багато різних мистецьких і благодійних проєктів. Бібліотеки теж не залишаються поза увагою: працівники організовують святкові флешмоби, благодійні акції, конкурси та майстер-класи для дітей», – заявила вона.


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