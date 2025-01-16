Політика

У “столітній угоді” з Британією є таємні пункти, – Зеленський
16 Січня 2025 21:25
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Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента

Нова угода про сторічне партнерство України та Британії має таємну частину, повідомив президент Володимир Зеленський.

“Є також закрита, таємна частина угоди. Все те, що дійсно додає нам стійкості, можливостей розвиватися”, – розповів президент у вечірньому відеозверненні.

Також Зеленский повідомив, що цього року Україна отримає військову допомогу від Британії на 6,6 млрд доларів.

“Тільки на цей рік ми маємо від Британії обсяг саме військової допомоги 6,6 мільярда доларів, із них більш ніж три – це буде щорічний обсяг – обсяг підтримки обовʼязковий, і це стільки, скільки буде потрібно – довгостроково”, – зазначив президент.

Сьогодні, 16 січня, президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали угоду про “100-річне партнерство”, що стосується військового співробітництва, партнерства в енергетичному секторі та інших сферах.


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