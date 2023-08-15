У Старобільську росіяни проводять приховану мобілізацію

В окупованому Старобільську загарбники зобов’язали усіх чоловіків на держпідприємствах пройти медкомісію і стати на військовий облік.

Про це повідомляється у ранковому зведенні Генштабу.

“З метою поповнення масштабних втрат в живій силі противник продовжує проводити приховану мобілізацію на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, в місті Старобільськ Луганської області окупаційна псевдовлада зобов’язала усіх чоловіків на державних підприємствах пройти медичну комісію і стати на військовий облік”.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційний удар по території України, застосувавши 8 ракет “Калібр” та 15 іранських ударних дронів “Shahed-136/131” по Одеській області.

В результаті успішної бойової роботи силами та засобами нашої протиповітряної оборони усі ракети “Калібр” та БпЛА було знищено.

Загалом ворог завдав 14 ракетних та 72 авіаційних ударів, здійснив 63 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, торгівельний центр, студентський гуртожиток, дитячі садочки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Протягом минулої доби відбулось понад 15 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів у районах Павлівки та Степного Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Іванівки, Загризового Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 25 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів в районах Васюківки та Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Керамік, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі міст Мар’їнка та Красногорівка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах Великої Новосілки, Благодатного, Макарівки та Урожайного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Новоданилівки Запорізької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів.

На Херсонському напрямку росіяни завдали авіаційного удару в районі Ольгівки Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Московський режим продовжує незаконну інтеграцію населення тимчасово окупованих територій України до свого культурно-освітнього простору. Зокрема, російська окупаційна адміністрація організувала навчальний процес за російською програмою, відкривши школу в Бехтерах Херсонської області, де зобов’язала навчатися дітей з населених пунктів Облої, Тендрівське, Збур’ївка та Новочорномор’я. З метою примусу учнів до навчання в школі за російською програмою батьків залякують адміністративною відповідальністю за пропуски навчального процесу.

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 1 удар по пункту управління, 7 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 удари по зенітно-ракетним комплексу противника.

Також захисниками знищено ворожий ударний гелікоптер Ка-52.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях та 1станцію РЕБ противника.