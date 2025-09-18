У США зняли з ефіру шоу Джиммі Кіммела через слова про вбивство Чарлі Кірка і “банду MAGA”

Телеканал ABC, що належить The Walt Disney Company, заявив, що призупинив “на невизначений термін” вихід вечірнього шоу ведучого Джиммі Кіммела після того, як він прокоментував вбивство політичного активіста Чарлі Кірка у своїй програмі.

Як повідомляє Reuters, Кіммел висловився про вбивство Кірка під час ефіру 15 вересня, розкритикувавши “банду MAGA”, тобто прихильників президента США Дональда Трампа:

“Банда MAGA відчайдушно намагається зобразити, ніби хлопчина, який вбив Чарлі Кірка, чимось відрізняється від них, і роблять все, щоб отримати з цього політичну вигоду”.

Реклама

Реклама

Після цього голова Федеральної комісії з питань зв’язку США Брендан Карр закликав відсторонити Кіммела від роботи і припинити трансляцію шоу. Карр заявив, що комісія може почати розслідування, а мовників програми можуть оштрафувати або позбавити ліцензії. “Зараз це дуже, дуже серйозна проблема для Disney. Ми можемо піти легким шляхом або важким”, — заявив Карр.

Президент США Дональд Трамп, який раніше виступав проти Джиммі Кіммела, привітав рішення телекомпанії припинити трансляцію шоу. “Вітаю ABC з тим, що вона нарешті знайшла в собі мужність зробити те, що потрібно було зробити”, — сказав Трамп. У той же час деякі демократи розкритикували це рішення, заявивши про нападки на свободу слова.