У США значно зросла підтримка надання озброєння Україні

Згідно з останнім опитуванням Reuters/Ipsos, більшість американців підтримують надання зброї Україні для захисту від Росії.

Опитування свідчить про значне зростання підтримки озброєння України: 65% респондентів схвалюють постачання порівняно з 46% у попередньому опитуванні, проведеному у травні.

Підтримка поставок американської зброї Україні відбувається за партійними лініями: 81% демократів, 56% республіканців та 57% незалежних виступають за таку допомогу.

Опитування збіглося у часі з заколотом Євгена Пригожина і його ПВК “Вагнера”. Ці дані забезпечують сильнішу підтримку підходу Джо Байдена, який вважає, що потрібно зробити “все, що потрібно”, щоб допомогти Україні відвоювати свою територію в Росії.

Опитування також показало, що 76% американців вважають, що надання допомоги Україні демонструє суперникам, що Сполучені Штати мають рішучість і можливість захистити свої інтереси, союзників і самих себе.

Крім того, більшість американців (67% демократів та 73% республіканців) з більшою ймовірністю підтримають на майбутніх виборах кандидата в президенти, який продовжить військову допомогу Україні та схвалить альянс НАТО.