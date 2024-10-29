Економіка

У США закінчуються деякі типи ракет для ППО, – WSJ
29 Жовтня 2024 11:46
читать на русском →
війна, зброя, сша
Ракета Standard Missile-3 (SM-3) / Фото: ВМФ США

В американських військових закінчуються деякі типи ракет для протиповітряної оборони через тривалу кризу на Близькому Сході, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела і думки аналітиків. 

Як пояснює видання, ракети для ППО стають найбільш затребуваними боєприпасами, оскільки Ізраїль та інші союзники США зіштовхуються зі зростаючою загрозою з боку дронів і ракет, які запускає Іран і підтримувані ним воєнізовані формування.

Як приклад The Wall Street Journal називає ракети Standard Missiles класу «корабель-повітря». Це одні з найпоширеніших боєприпасів, які США використовують для захисту Ізраїлю від іранських ракетних атак, а також кораблів у Червоному морі від ударів єменських хуситів. З моменту нападу ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року США використовували понад 100 ракет Standard Missiles. 

Останніми роками США наростили запаси ракет для систем ППО, але тільки за один місяць конфлікту на Близькому Сході Вашингтон запускає десятки ракет, тож виробничі потужності не встигають випускати таку кількість продукції, зазначають аналітики та представники оборонних відомств. Зокрема, виробник ракет Standard компанія RTX може випускати кілька сотень ракет на рік, але передані вони будуть не тільки Пентагону, а й ще 14 союзникам, які закуповують такі боєприпаси. 

«США не створили оборонно-промислову базу, призначену для великомасштабної війни на виснаження як у Європі, так і на Близькому Сході. І обидві ці війни – затяжні конфлікти, що не входило в оборонне планування США», – зазначив науковий співробітник і заступник директора програми оборони в Центрі Стімсона у Вашингтоні Еліас Юсиф.


Теги: , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
29 Жовтня 2024 15:19

Правоохоронці викрили в одеському МСЕК схему заробітку на ухилянтах 
29 Жовтня 2024 15:11

Атака на Одеську область: уламками ракети вбило чоловіка
29 Жовтня 2024 14:24

За жовтень росіяни захопили понад 470 км² території України, – Welt
29 Жовтня 2024 13:21

Планується призвати ще 160 тисяч осіб, – Секретар РНБО
29 Жовтня 2024 13:00

Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
усі думки