У США закінчуються деякі типи ракет для ППО, – WSJ

В американських військових закінчуються деякі типи ракет для протиповітряної оборони через тривалу кризу на Близькому Сході, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела і думки аналітиків.

Як пояснює видання, ракети для ППО стають найбільш затребуваними боєприпасами, оскільки Ізраїль та інші союзники США зіштовхуються зі зростаючою загрозою з боку дронів і ракет, які запускає Іран і підтримувані ним воєнізовані формування.

Як приклад The Wall Street Journal називає ракети Standard Missiles класу «корабель-повітря». Це одні з найпоширеніших боєприпасів, які США використовують для захисту Ізраїлю від іранських ракетних атак, а також кораблів у Червоному морі від ударів єменських хуситів. З моменту нападу ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року США використовували понад 100 ракет Standard Missiles.

Останніми роками США наростили запаси ракет для систем ППО, але тільки за один місяць конфлікту на Близькому Сході Вашингтон запускає десятки ракет, тож виробничі потужності не встигають випускати таку кількість продукції, зазначають аналітики та представники оборонних відомств. Зокрема, виробник ракет Standard компанія RTX може випускати кілька сотень ракет на рік, але передані вони будуть не тільки Пентагону, а й ще 14 союзникам, які закуповують такі боєприпаси.

«США не створили оборонно-промислову базу, призначену для великомасштабної війни на виснаження як у Європі, так і на Близькому Сході. І обидві ці війни – затяжні конфлікти, що не входило в оборонне планування США», – зазначив науковий співробітник і заступник директора програми оборони в Центрі Стімсона у Вашингтоні Еліас Юсиф.