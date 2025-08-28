У США випадково розсекретили агента ЦРУ, який працював у Росії під прикриттям

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард випадково розсекретила співробітника ЦРУ, який працював у Росії під прикриттям.

Про це повідомило The Wall Street Journal.

За даними видання, Габбард позбавила 37 працівників ЦРУ доступу до секретної інформації, фактично залишивши їх без можливості виконувати службові обов’язки. Водночас вона не знала, що серед них був агент, який діяв під прикриттям у РФ.

Крім того, Габбард оприлюднила ім’я цього співробітника, що згідно з американським законодавством є кримінальним злочином.

В офісі Габбард пояснили, що більшість осіб зі списку були залучені до оцінки втручання Росії у президентські вибори США 2016 року, на яких уперше переміг Дональд Трамп, або ж у 2019 році підписали лист із закликом до його імпічменту.

“Директорка Національної розвідки Габбард розпорядилася про скасування допусків до секретної інформації, аби гарантувати, що особи, які зловживали довірою, політизуючи, маніпулюючи або зливаючи розвідувальні дані, більше не матимуть доступу до таких дій», — заявила речниця її офісу.

Габбард пояснила, що діє за вказівкою Трампа.