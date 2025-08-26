        Кримінал

        У США вбили 22-річну українку

        Федір Олексієв
        26 Серпня 2025 15:24
        читать на русском →
        У Сполучених Штатах вбили українку Ірину Заруцьку / Фото: Iryna Zarutska/Фейсбук
        У Сполучених Штатах вбили українку Ірину Заруцьку / Фото: Iryna Zarutska/Фейсбук

        У США вбили 22-річну українку Ірину Заруцьку, яка нещодавно виїхала до Америки, рятуючись від війни.

        Її тіло з ножовим пораненням виявили 22 серпня на станції легкорейкового транспорту в місті Шарлотт, штат Північна Кароліна, повідомляє The Charlotte Observer.

        Реклама
        Реклама

        Поліція затримала підозрюваного — 34-річного Декарлоса Брауна. Чоловік уже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців: з 2011 року його заарештовували за крадіжки, пограбування та погрози, однак більшість звинувачень згодом знімали.

        У понеділок, 25 серпня, кілька членів міської ради закликали до дій щодо покращення безпеки громадського транспорту міста після ножових поранень та інших нещодавніх інцидентів насильства.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини