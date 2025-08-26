У США вбили 22-річну українку Ірину Заруцьку, яка нещодавно виїхала до Америки, рятуючись від війни.

Її тіло з ножовим пораненням виявили 22 серпня на станції легкорейкового транспорту в місті Шарлотт, штат Північна Кароліна, повідомляє The Charlotte Observer.

Поліція затримала підозрюваного — 34-річного Декарлоса Брауна. Чоловік уже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців: з 2011 року його заарештовували за крадіжки, пограбування та погрози, однак більшість звинувачень згодом знімали.

У понеділок, 25 серпня, кілька членів міської ради закликали до дій щодо покращення безпеки громадського транспорту міста після ножових поранень та інших нещодавніх інцидентів насильства.