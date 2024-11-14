Політика

У США шоковані кандидатурами посадовців, яких обрав Трамп, – Politico
14 Листопада 2024 12:09
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сша, трамп
Піт Гегсет, якого Трамп номінував на посаду міністра оборони США / Фото: instagram/petehegseth

У Міністерствах оборони та юстиції США зростає занепокоєння через кадрові рішення новообраного президента Дональда Трампа, особливо щодо призначення Піта Гегсета на посаду міністра оборони та Метта Гетца на посаду генерального прокурора.

Піт Гегсет, відомий коментатор Fox News, викликає значний скептицизм через відсутність досвіду в державному управлінні, особливо у військовій сфері.

Один із нинішніх чиновників Міноборони, на умовах анонімності, зазначив журналістам Politico: “Люди шоковані таким вибором. Гегсет – це просто телевізійний персонаж, який ніколи не працював в уряді”. З огляду на складну структуру Пентагону, серед співробітників міністерства поширюються сумніви щодо його здатності ефективно керувати відомством.

Не менш суперечливим є кандидат на посаду генерального прокурора — Метт Гетц, який опинився в центрі уваги через попереднє розслідування про можливу причетність до секс-торгівлі.

Один із високопосадовців Міністерства юстиції в розмові з NBC News назвав це призначення “смішним”, а інший зазначив, що йому “важко знайти слова”, щоб описати це рішення.


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