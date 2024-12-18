Невитрачені Байденом кошти на підтримку України можуть перейти Трампу – ЗМІ

У Пентагоні припускають, що адміністрація президента США Джо Байдена може не встигнути витратити всю суму з виділених Конгресом $5,6 млрд на військову допомогу Україні в рамках програми PDA.

Про це пише The New York Times.

За словами представника Міноборони США, адміністрація Байдена планує оголосити нові поставки допомоги Україні до кінця року. Однак, вона зазначила, що буде складно здійснити всі постачання до початку каденції Трампа в січні 2025 року.

Цей посадовець підкреслив, що частина з $5,6 млрд буде використана для негайного забезпечення Україні військовою технікою та озброєнням, замість того, щоб чекати виготовлення нових партій через підрядників.

“Ми продовжимо надавати допомогу до кінця терміну цієї адміністрації. Однак значна частина з цих коштів може залишитися невикористаною і бути передана наступній адміністрації”, – зазначила посадовиця.

Вона також додала, що адміністрація Байдена, ймовірно, витратить всі $1,2 млрд залишків Ініціативи USAI для закупівлі оборонних товарів для України.

Водночас залишається питанням, чи використає новообраний президент США Дональд Трамп ці кошти на підтримку України.