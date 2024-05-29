Суспільство

У США розбився новий військовий літак F-35

29 Травня 2024 07:30
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авіакатастрофа, сша, літак
Ілюстративне фото / Getty Images

У вівторок за межами аеродрому у США в штаті Нью-Мексико розбився військовий літак.

Про це повідомляє ABCNews.

Єдина людина на борту, пілот, був при свідомості. Його доставили до лікарні з серйозними травмами. 

Як повідомив журналістам американський чиновник, літак був новим F-35, що належить Корпусу морської піхоти США. 

Керував літаком пілот Агентства з управління оборонними контрактами, який перевозив F-35 з заводу компанії Lockheed для передачі в експлуатацію, коли сталася катастрофа.

Пожежу на місці авіатрощі загасили.


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