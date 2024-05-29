У США розбився новий військовий літак F-35

У вівторок за межами аеродрому у США в штаті Нью-Мексико розбився військовий літак.

Про це повідомляє ABCNews.

Єдина людина на борту, пілот, був при свідомості. Його доставили до лікарні з серйозними травмами.

Як повідомив журналістам американський чиновник, літак був новим F-35, що належить Корпусу морської піхоти США.

Керував літаком пілот Агентства з управління оборонними контрактами, який перевозив F-35 з заводу компанії Lockheed для передачі в експлуатацію, коли сталася катастрофа.

Пожежу на місці авіатрощі загасили.