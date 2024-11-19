Політика

У США повідомили про виділення нового пакету допомоги Україні
19 Листопада 2024 07:30
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допомога, сша, україна
Лінда Томас-Грінфілд / Фото з відкритих джерел

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд повідомила, що в найближчі дні Сполучені Штати анонсують новий пакет оборонної допомоги для України.

Про це заявила Томас-Грінфілд на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку.

Пряма мова Томас-Грінфілд: “Ми оголосимо про додаткову допомогу у сфері безпеки для України протягом кількох наступних днів”.

Вона також закликала інші країни підтримати українську Формулу миру, підкресливши, що українці повинні отримати безпеку, на яку вони заслуговують.

Томас-Грінфілд наголосила, що мир має бути справедливим і тривалим, з повагою до суверенітету та територіальної цілісності України. Вона додала, що Росія повинна понести відповідальність за свої злочини та порушення Статуту ООН.

Постпред США також звернулася до Китаю із закликом припинити підтримку війни на європейському континенті та відмовитися від допомоги військовим зусиллям Росії.

“І дозвольте заявити чітко: коли війна завершиться, суверенна, незалежна демократична Україна контролюватиме свою міжнародно визнану територію та продовжуватиме шлях до приєднання до євроатлантичних інституцій, включаючи НАТО”.


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