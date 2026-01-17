У США 11-річний хлопчик застрелив батька після того, як у нього забрали ігрову приставку

В американському штаті Пенсильванія 11-річний хлопчик, за даними слідства, застрелив свого батька після того, як у нього забрали портативну ігрову приставку Nintendo Switch.

Про це повідомляє The Guardian.

Інцидент стався 13 січня у місті Данканнон. Поліція прибула до будинку родини близько 03:20 після повідомлення про «непритомного чоловіка». Правоохоронці виявили 42-річного Дугласа Дітца мертвим у ліжку з вогнепальним пораненням голови.

За інформацією, оприлюдненою WGAL News 8, спальня подружжя була з’єднана зі спальнею їхнього сина через шафу. Під час перевірки обставин правоохоронці встановили, що саме 11-річний син став головним підозрюваним у справі.

За даними слідства, подія сталася в день народження хлопчика. Поліцейські повідомили, що дитина забігла до спальні та вигукнула, що батько мертвий, а згодом сказала матері, що саме вона вбила його.

У матеріалах справи зазначається, що перед інцидентом сім’я лягла спати близько опівночі. Хлопчик розповів слідчим, що день із батьками пройшов добре, однак він розлютився після того, як батько наказав йому йти спати.

Під час допиту дитина заявила поліції, що знайшла ключ від сейфа зі зброєю у шухляді в спальні батьків. Він відкрив сейф, шукаючи свою приставку Nintendo Switch, яку раніше у нього забрали, і виявив там пістолет.

За версією слідства, хлопчик дістав зброю, зарядив її, підійшов до ліжка батька та вистрілив. На запитання, що, на його думку, мало статися після пострілу, дитина відповіла, що була розлючена і не замислювалася про наслідки.

Хлопчику висунуто обвинувачення у кримінальному вбивстві. Суд відмовив у звільненні під заставу. Попереднє судове засідання у справі заплановане на 22 січня.