У Слов’янську затримали російського агента, який наводив ворожі авіабомби на місто

СБУ затримала жителя Слов’янська, який коригував російські обстріли міста. За даними слідства, він шукав військові локації та передавав координати до РФ.

Про це повідомили на сайті Служби безпеки України.

Реклама

“Ворожим поплічником виявився 33-річний місцевий безробітний. Фігурант потрапив у поле зору окупантів, коли публікував антиукраїнські коментарі у Телеграм-каналах. Після вербування агент приступив до збору координат для підготовки нової серії повітряних атак по прифронтовому місту з використанням дронів та керованих авіабомб”, – йдеться у повідомленні.

Щоб виявити відповідні локації, зловмисник обходив місцевість, де звертав увагу на об’єкти з найбільшою концентрацією особового складу та військової техніки Сил оборони. Крім того, для стеження за напрямком руху та кількістю бронеколон ЗСУ він облаштував “спостережний пункт” у власній квартирі, вікна якої виходять на проїзну частину.

Йому оголошено підозру у державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає довічне ув’язнення.